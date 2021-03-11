Глава МИД Ливана выразил признательность за освобождение плененной Марал Наджарян

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби выразил признательность структура, которые приложили усилия ради освобождения взятой Азербайджаном в плен ливанской армянки Марал Наджарян и за ее возвращение в Ливан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Ливанское национальное агентство.

“Шарбель Вахби поблагодарил всех, чьи усилия сделали возможным освобождение Наджаряна, в частности Международный комитет Красного Креста, а также Российскую Федерацию, Азербайджан и Армению”, - говорится в сообщении.

Марал Наджарян была захвачена азербайджанской армией 10 ноября в Бердзоре, куда она поехала, чтобы забрать свои личные вещи. Благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста (МККК), Министерства иностранных дел Ливана, представителя АРФ Дашнакцутюн в Ливане, депутата Акопа Багратуни, а также усилиям депутата от фракции ППА Национального собрания Армении Наиры Зограбян она была освобождена и 10 марта вернулась в Ливан.