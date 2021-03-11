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Глава МИД Ливана выразил признательность за освобождение плененной Марал Наджарян

Глава МИД Ливана выразил признательность за освобождение плененной Марал Наджарян

Министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби выразил признательность структура, которые приложили усилия ради освобождения взятой Азербайджаном в плен ливанской армянки Марал Наджарян и за ее возвращение в Ливан. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Ливанское национальное агентство.

“Шарбель Вахби поблагодарил всех, чьи усилия сделали возможным освобождение Наджаряна, в частности Международный комитет Красного Креста, а также Российскую Федерацию, Азербайджан и Армению”, - говорится в сообщении.

Марал Наджарян была захвачена азербайджанской армией 10 ноября в Бердзоре, куда она поехала, чтобы забрать свои личные вещи. Благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста (МККК), Министерства иностранных дел Ливана, представителя АРФ Дашнакцутюн в Ливане, депутата Акопа Багратуни, а также усилиям депутата от фракции ППА Национального собрания Армении Наиры Зограбян она была освобождена и 10 марта вернулась в Ливан.


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