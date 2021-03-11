В рамках Дней Франкофонии Оперный театр представит гала-концерт “С любовью к Франции”

В рамках Дней Франкофонии в Национальном академическом театре оперы и балета имени Спендиаряна прийдет гала-концерт “С любовью к Франции”.

Как сообщает Арменпресс, в вечере, который состоится 24 марта, примут участие солисты театра, хор и симфонический оркестр. Дирижер - Арутюн Арзуманян.

Зрители смогут послушать отрывки из опер “Самсон и Далила” Сен-Санса, “Искатели жемчуга” Бизе, “Вертер” Массне и “Фауст” Гуно.

Франкофонию во многом можно считать моделью разнообразия, которая, распространившись на пяти континентах, объединила 88 полноправных, ассоциированных и государств и правительств - представителей и наблюдателей.

Армения установила институциональные связи с Международной организацией франкоязычных стран с 2000 года и с 2012 года является ее полноправным членом.