Араик Арутюнян готов сотрудничать с партией Ваана Бадасяна

11 марта Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию партии “Единая Армения” во главе с лидером партии Вааном Бадасяном. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Глава государства приветствовал заявление партии, сделанное несколько дней назад и направленное на объединение сил ради преодоления проблем отметив, что представленные ему программные предложения приемлемы, основаны на национальных и государственных интересах, и они готовы к сотрудничеству.

Выразив благодарность президенту за этот ответ, лидер партии “Единая Армения” Ваан Бадасян отметил, что в нынешней ситуации нужно отбросить все политические амбиции, включиться в дело решения проблем народа.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с внутренними и внешними вызовами республики.