Состояние Уоррена Баффетта превысило $100 млрд

Капитал Уоррена Баффетта достиг $100,3 млрд благодаря резкому росту акций принадлежащей ему холдинговой компании Berkshire Hathaway, следует из опубликованных в четверг данных рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

Таким образом, Баффетт вошел в пятерку миллиардеров, состояние которых превышает $100 млрд. Первую строчку рейтинга занимает глава американской корпорации Amazon Джефф Безос с $179,6 млрд. Около $14 млрд отделяют от него американского предпринимателя Илона Маска, владельца компании Tesla. Следом идут президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Их состояния оцениваются в $160,2 млрд и $125,6 млрд соответственно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В августе прошлого года Баффетту исполнилось 90 лет. На протяжении последних десятилетий он входил в тройку самых богатых людей мира, но в 2019 году опустился на четвертую строчку рейтинга с состоянием $67,5 млрд. В 2006-2019 годах Баффетт перевел на счета различных фондов более $34,5 млрд. В июне 2010 года вместе с Гейтсом он инициировал филантропическую кампанию "Клятва дарения", в рамках которой они призывали миллиардеров пожертвовать больше половины состояния на благотворительные цели.

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. По состоянию на 2020 год их более 60. В их числе ведущие американские банки, производители техники.