Армен Гуларян сообщил о предложениях инвестиций, связанных с аварийными зданиями

В результате исследований, проведенных Комитетом градостроительства, выяснилось, что в стране более 600 аварийных построек 3 и 4 степени, 95 из которых 4 степени. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства сообщил председатель Комитета градостроительства Армен Гулярян, добавив, что в основном они в Ереване, в Гюмри и в Лорийской области.

По его словам, по этим зданиям есть инвестиционные предложения строителей.

“Комитет разработал концепцию мер по восстановлению аварийного фонда, если она будет принята, определятся действия и подходы, которые должно быть предприняты государством”, - сказал Гулярян.