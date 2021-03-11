В Армении началась вакцинация медработников против Covid-19. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сообщила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Ромелла Абовян.

Она напомнила, что приказом министра утверждены группы риска, которые будут вакцинированы в первую очередь. “Процесс вакцинации медицинских работников уже начался, поскольку считается, что медицинские работники находятся на передовой. Остальные группы риска будут вакцинированы на добровольной основе”, - сказала она.

Работа по приобретению вакцин для большего количества населения ведется с различными международными организациями.

Абовян заверила, что в результате вакцинации осложнений не возникает, других побочных эффектов вакцина не имеет. Прививки проходят спокойно, без проблем. Вакцина вводится по двум этапам.

В Армении люди, входящие в группу риска, получат возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в рамках госзаказа. Прививки будут добровольными. Жильцы Домов престарелых, персонал, медицинские работники, социальный персонал, 65-летние, пациенты с хроническими болезнями в возрасте от 16 до 64 лет смогут получить вакцинацию в первую очередь.