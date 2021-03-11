“Айпост” в почтовых отделениях начинает продажу мобильных телефонов

ЗАО “Айпост” в 17 почтовых отделениях предоставит гражданам возможность приобретать мобильные телефоны и аксессуары. Об этом Арменпресс сообщили в “Айпост”.

“Айпост” предлагает постоянно обновляемые, многофункциональные, доступные на рынке мобильные телефоны.

Граждане могут покупать мобильные телефоны как за наличный расчет, так и в кредит. В случае покупки в кредит сделка осуществляется на месте в течение нескольких минут.

По словам генерального директора “Айпост” Айка Карапетяна, “Айпост” старается предоставлять разнообразные, новые услуги, которые уоростят жизнь наших граждан. “В ближайшее время мы планируем продавать мобильные телефоны примерно в 70 почтовых отделениях”, - сказал он. Мобильные телефоны Xiaomi, такие как Poco M 3, Poco X3, Redmi 9 и др. уже продаются в почтовых отделениях Айпост. Также планируется продажа мобильных телефонов Iphone, Samsung и Nokia.

Ознакомиться со списком почтовых отделений, в которых продаются мобильные телефоны можно по следущей ссылке: http://bit.ly/3qCP0ZC.