Власти Грузии заявили о готовности вести конструктивные переговоры с оппозицией

Власти Грузии готовы продолжать конструктивный диалог с оппозицией, чтобы разрешить политический кризис и вернуться к нормальной работе. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Он поприветствовал назначение Кристиана Даниэльсона личным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля для посредничества в диалоге между властью и оппозицией. Премьер добавил, что успешное завершение переговоров в первую очередь на руку жителям страны.

Грузия пятый месяц находится в состоянии политического кризиса. В ноябре прошлого года оппозиция отказалась признавать результаты осенних парламентских выборов, обвинив власти в фальсификации голосования. До сих пор большая часть оппонентов власти отказывается от работы в новом парламенте,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Политический кризис углубился после того, как 23 февраля полиция арестовала депутата, председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). 18 февраля, за пять дней до ареста Мелии, в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу.