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Премьер-министр ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником ГШ вновь направит Президенту

Премьер-министр ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником ГШ вновь направит Президенту

Премьер-министр Никол Пашинян ходатайство о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генштаба Вооруженных сил вновь направит Президенту Армену Саркисяну. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата Премьер-министра.

10 марта после того, как Оник Гаспарян был уволен с должности начальника Генштаба, Премьер-министр Никол Пашинян направил Президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. 11 марта Президент с возражениями возвратил это ходатайство.
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