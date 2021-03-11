Переболевшие COVID-19 также могут быть вакцинированы. Но во многих странах из-за небольшого количества вакцин, предпочтение по-прежнему отдается людям из групп риска. Об этом на пресс-конференции в Арменпресс сообщила заведующая отделом инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Ромелла Абовян.

“Переболевшему человеку можно сделать прививку. Но есть проблема с количеством вакцин, то есть вакцины производятся в небольших количествах, поэтому практически все страны приоритетные вакцинации проводят в группах риска”, - сказала Абовян.

Однако, если вакцина достаточна для всего населения, уже инфицированный человек определенно может быть снова вакцинирован.

В Армении люди, входящие в группу риска, получат возможность пройти вакцинацию от COVID-19 в рамках госзаказа. Прививки будут добровольными. Жильцы Домов престарелых, персонал, медицинские работники, социальный персонал, 65-летние, пациенты с хроническими болезнями в возрасте от 16 до 64 лет смогут получить вакцинацию в первую очередь.