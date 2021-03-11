Будет решена проблема переселения жителей аварийных зданий

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что после довольно длительного перерыва зарегистрирован значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией: за сутки выявлено более 700 новых случаев. Премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения всех противоэпидемических правил, чтобы не возникло необходимости вводить дополнительные ограничения.

“Я прошу наше общество, наш народ обратить особое внимание на эту проблему, потому что индивидуальный подход каждого из нас будет иметь существенное значение в этом вопросе. Что касается увеличения мощности сферы здравоохранения, у нас уже есть действующий план, и мы будем руководствоваться этим планом. Задача в том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы не возникла необходимость максимального развертывания мощности, как это было раньше. И это зависит от нас”, - сказал Никол Пашинян.

Переходя к обсуждению вопросов повестки дня, исполнительная власть одобрила законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения”, основной целью которого является обеспечение оборотных средств налогоплательщиков за счет сокращения срока возврата НДС и улучшение механизма возврата НДС. В частности, законопроектом предлагается возмещение НДС по итогам каждого отчетного месяца.

Коснувшись законодательной инициативы, Никол Пашинян подчеркнул: “По состоянию на 2018 год эта система работала по логике полугодия. Смысл в том, что когда компании экспортируют продукцию, по нашему законодательству сумма НДС возвращается бизнесу. По состоянию на май 2018 года в рамках этого процесса деньги возвращались каждые 6 месяцев. Но по состоянию на май 2018 года у нас была задолженность по возмещению НДС на около 100 млрд драмов. В рамках первого этапа мы значительно сократили сумму задолженности. Следующее изменение, которое мы внесли, заключалось в сокращении срока до квартального цикла. Тогда мы объявили, что деньги должны возвращаться ежемесячно. И сейчас мы подошли к ежемесячному возвращению средств”.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность выполнения принятых правительством обязательств и обещаний, что будет способствовать увеличению оборотных средств хозяйствующих субъектов: “По сути, проблема добавленной стоимости, которая существовала на протяжении десятилетий, получает решение, и мы завершаем этот процесс”.

Правительство одобрило представленную ООО “GM Construction” социально-инвестиционную программу , которая касается территории по адресу ул. Шинарарнери 23/9. Одобрено также решение об отчуждении данной территории ООО “GM Construction” путем прямой продажи. По данному адресу будет построен многоквартирный дом с 18 надземными и 2 подземными этажами. Общая жилплощадь составит 11 556 кв.м. В результате жильцам аварийного дома 3-й степени на адресу ул. Шинарарнери 23, будут предоставлены квартиры и будет решен вопрос их переселения. Строительная компания и жители аварийного дома правовые отношения решают между собой: житель может получить новую квартиру или деньги от застройщика для покупки дома в другом месте.

Правительство удовлетворило заявку ЗАО “Энджинпроджект ком” на включение в реестр бенефициаров свободной экономической зоны “Экос”. Компания планирует работать в сфере высоких информационных технологий. Инвестиции, которые будут осуществлены в рамках программы (2021-2025 гг.), составят около 112,2 млн драмов. В рамках программы будет создано 11 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 560 тыс драмов.