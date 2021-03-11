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Будет решена проблема переселения жителей аварийных зданий

Будет решена проблема переселения жителей аварийных зданий

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что после довольно длительного перерыва зарегистрирован значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией: за сутки выявлено более 700 новых случаев. Премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения всех противоэпидемических правил, чтобы не возникло необходимости вводить дополнительные ограничения.

Я прошу наше общество, наш народ обратить особое внимание на эту проблему, потому что индивидуальный подход каждого из нас будет иметь существенное значение в этом вопросе. Что касается увеличения мощности сферы здравоохранения, у нас уже есть действующий план, и мы будем руководствоваться этим планом. Задача в том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы не возникла необходимость максимального развертывания мощности, как это было раньше. И это зависит от нас”, - сказал Никол Пашинян.

Переходя к обсуждению вопросов повестки дня, исполнительная власть одобрила законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения”, основной целью которого является обеспечение оборотных средств налогоплательщиков за счет сокращения срока возврата НДС и улучшение механизма возврата НДС. В частности, законопроектом предлагается возмещение НДС по итогам каждого отчетного месяца.

Коснувшись законодательной инициативы, Никол Пашинян подчеркнул: “По состоянию на 2018 год эта система работала по логике полугодия. Смысл в том, что когда компании экспортируют продукцию, по нашему законодательству сумма НДС возвращается бизнесу. По состоянию на май 2018 года в рамках этого процесса деньги возвращались каждые 6 месяцев. Но по состоянию на май 2018 года у нас была задолженность по возмещению НДС на около 100 млрд драмов. В рамках первого этапа мы значительно сократили сумму задолженности. Следующее изменение, которое мы внесли, заключалось в сокращении срока до квартального цикла. Тогда мы объявили, что деньги должны возвращаться ежемесячно. И сейчас мы подошли к ежемесячному возвращению средств”.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность выполнения принятых правительством обязательств и обещаний, что будет способствовать увеличению оборотных средств хозяйствующих субъектов: “По сути, проблема добавленной стоимости, которая существовала на протяжении десятилетий, получает решение, и мы завершаем этот процесс”.

Правительство одобрило представленную ООО “GM Construction” социально-инвестиционную программу , которая касается территории по адресу ул. Шинарарнери 23/9. Одобрено также решение об отчуждении данной территории ООО “GM Construction” путем прямой продажи. По данному адресу будет построен многоквартирный дом с 18 надземными и 2 подземными этажами. Общая жилплощадь составит 11 556 кв.м. В результате жильцам аварийного дома 3-й степени на адресу ул. Шинарарнери 23, будут предоставлены квартиры и будет решен вопрос их переселения. Строительная компания и жители аварийного дома правовые отношения решают между собой: житель может получить новую квартиру или деньги от застройщика для покупки дома в другом месте.

Правительство удовлетворило заявку ЗАО “Энджинпроджект ком” на включение в реестр бенефициаров свободной экономической зоны “Экос”. Компания планирует работать в сфере высоких информационных технологий. Инвестиции, которые будут осуществлены в рамках программы (2021-2025 гг.), составят около 112,2 млн драмов. В рамках программы будет создано 11 новых рабочих мест со среднемесячной заработной платой около 560 тыс драмов.


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