Фракция “Процветающая Армения” пока не приняла решения относительно предложения Президента о встрече

Фракция “Процветающая Армения” Национального собрания Армении пока не приняла решения относительно предложения Президента о встрече. Об этом Арменпресс сообщил секретарь фракции Арман Абовян.

В обращении от 10 марта Президент Армении Армен Саркисян пригласил Премьер-министра, лидеров парламентских фракций и лидеров “Движения за спасение отечества” в резиденцию президента на встречу, которая состоится 13 марта в 12:00. Должны быть обсуждены взаимоприемлемые решения разрешения внутриполитической ситуации в стране. Фракция “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения приняла предложение Президента Армена Саркисяна. Руководитель фракции Эдмон Марукян отметил, что они принимают предложение Президента и заявляют, что готовы участвовать в любом обсуждении, на котором можно будет восстановить гражданскую солидарность и найти пути вывода страны из глубокого кризиса”.