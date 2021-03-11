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Известны составы сборных Армении по борьбе для участия в рейтинговом турнире Олимпийских игр

Известны составы сборных Армении по борьбе для участия в рейтинговом турнире Олимпийских игр

Национальные команды Армении по вольной и греко-римской борьбе определили составы своих сборных, которые примут участие в рейтинговом турнире Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, в составе сборной Армении по греко-римской борьбе - Геворг Гарибян (60 кг), Славик Галстян (67 кг), Артур Шагинян (87 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

В составе сборной Армении по вольной борьбе - Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (65 кг), Грайр Алиханян (74 кг) и Оганес Мхитарян (86 кг).

До этого право участия в XXXII летних Олимпийских играх получили Артур Алексанян и Карапет Чалян.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио 2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.


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