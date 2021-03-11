Президент Армении вернул ходатайство Премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником ГШ ВС

Президент Армении со своими возражениями вернул ходатайство Премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.