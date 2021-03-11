Если ничего не предпринять, за 7 дней будет зарегистрировано 3 700 новых случаев Covid-19

Эпидемическую ситуацию в Армении можно оценивать как очень напряженную, репродуктивный показатель инфекции выше 1. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заявила заведующая отделом эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Ромелла Абовян.

“В настоящее время эпидемическую ситуацию можно оценить как очень напряженную, так как в последние дни резко увеличилось количество новых случаев заболевания. По результатам тестов, если сравнивать данные последних 14 дней с данными предыдущих 14 дней, заметен рост более чем на 91%”, - сказала Абовян.

“Причем репродуктивный показатель инфекции в Армении уже выше 1, он на уровне - 1,3. Это означает, что если в течение следующих 7 дней не будет предпринято никаких действий, мы не повысим бдительность в отношении соблюдения правил безопасности, у нас может быть еще 3 700 новых случаев”, - отметила Абовян и напомнила о 3 профилактических мерах, предложенных ВОЗ: дезинфекция рук, сохранение социальной дистанции, ношение масок.

По ее словам, в настоящее время наблюдается резкий рост заболеваемости среди детей и подростков. Например, заболеваемость увеличилась в 1,17 раза среди 3 - 5-летних, в 1,42 раза среди 6 - 17-летних и в 3,3 раза среди 6 - 8-летних.