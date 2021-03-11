Государственный джаз-оркестр выступит с концертом “Ты должен поверить в весну”

Государственный джаз-оркестр Армении выступит с красивым весенним концертом.

Как передает Арменпресс, 12 марта в зале Союза архитекторов Армении зритель сможет насладиться программой, вобравшей весеннее пробуждение, любовь и надежды.

Под руководством художественного руководителя и дирижера Армена Уснунца будут представлены произведения Дюка Эллингтона, Куинси Джонса, Чика Кореи, Петра Чайковского, Роберта Амирханяна, Армена Уснунца и других композиторов.

Название концерта “Ты должен поверить в весну” пришли из известной песни знаменитого композитора Мишеля Леграна. Эта песня была написана в 1967 году для фильма Жака Деми “Девушки из Рошфора”. Эта знаменитая мелодия тоже прозвучит на концерте джаз-оркестра.