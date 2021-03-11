Усилия Объединенных Арабских Эмиратов по борьбе с COVID-19 распространяются на весь мир

ОАЭ - одна из первых стран, которая в борьбе с пандемией руку помощи протянула различным странам и организациям мира, инициировав множество гуманитарных программ и мероприятий.

В рамках своей приверженности усилиям по сдерживанию распространения заболевания COVID-19 ОАЭ предоставили 134 странам более 1 789 тонн медицинской помощи, в том числе 2 060 устройств искусственного дыхания, 4,25 млн тестов на диагностирование COVID-19, а также средства личной защиты, для перевозки гуманитарных грузов в страны-бенефициары ОАЭ осуществила 183 рейса.

Усилиями ОАЭ в Судане, Гвинее, Мавритании и Иордании были построены 4 полевых госпиталей, а в Туркменистане - мобильная клиника.

В рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ОАЭ предоставили ВОЗ 500 000 тестов на диагностирование COVID-19 стоимостью в $ 10 млн, а также содействовали перевозкам медицинских предметов в Иран, Эфиопию и Сомали.

В рамках сотрудничества с Всемирной продовольственной программой ОАЭ из Норвегии и Бельгии в Гану и Эфиопию доставили два полевых госпиталя.

ОАЭ являются основным импульсом логистической деятельности международных организаций, так как склады международных организаций, расположенных в международном гуманитарном городе Дубай, первыми реагируют на мировые кризисы, в том числе и на оказание содерйствия в борьбе против COVID-19.

Объем помощи, направленной Всемирной организацией здравоохранения странам, пострадавшим через склады международного гуманитарного города Дубай, составил более 80% международной помощи организации.

Международные организации, находящиеся в Дубае, также внесли свой вклад в борьбу с COVID-19. Их усилиями в 117 стран мира было отправлено более 955 грузов гуманитарной помощи.