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В Шираке все автодороги открыты

В Шираке все автодороги открыты

На данный момент в Ширакской области нет закрытых автодорог. Все дороги межгосударственного, республиканского, регионального значения открыты.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Управления транспорта и дорожного строительства администрации Ширакской области Хачатур Хндзрцян, отметив, что на данный момент на дорогах Ашотского, Амасийского, Ахурянского, Артикского и Анинского районов наблюдаются осадки.

 Дорожные компании проводят работы по очистке от снега и обработку заледеневших участков дороги. На данный момент на дорогах области работает 10 единиц техники.

Арменуи Мхоян


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