Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

В Арцахе подтверждены еще два случая COVID-19

В Арцахе подтверждены еще два случая COVID-19

В результате 50 тестов, проведенных в Арцахе  10 марта, выявлено 2 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 8 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 581 тестов на COVID-19, из которых 516 оказались с положительным результатом”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации