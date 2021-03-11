В Арцахе подтверждены еще два случая COVID-19

В результате 50 тестов, проведенных в Арцахе 10 марта, выявлено 2 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 8 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 581 тестов на COVID-19, из которых 516 оказались с положительным результатом”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.