“Просвещенная Армения” принимает предложение президента о встрече

Фракция “Просвещенная Армения” Национального собрания Республики Армения принимает предложение Президента Армена Саркисяна принять участие в обсуждении внутриполитической ситуации в стране и в поиске путей решений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил руководитель фракции Эдмон Марукян.

“В ответ на предложение, распространенное вчера Президентом республики Арменом Саркисяном, от имени партии “Просвещенная Армения” и фракции Национального собрания “Просвещенная Армения”, я заявляю, что мы принимаем его и готовы участвовать в любом обсуждении, на котором можно будет восстановить гражданскую солидарность и найти пути вывода страны из глубокого кризиса”, - сказал Марукян.

В обращении от 10 марта Президент Армении Армен Саркисян пригласил Премьер-министра, лидеров парламентских фракций и лидеров “Движения за спасение отечества” в резиденцию президента на встречу, которая состоится 13 марта в 12:00. Должны быть обсуждены взаимоприемлемые решения разрешения внутриполитической ситуации в стране.