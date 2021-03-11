Время в Ереване: 11:07:36,   11 Март

Уголовное дело в отношении Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против Вазгена Манукяна в связи с его публичными выступлениями на митингах, проводимых с 12.02.2021 г.  по  20.02.2021 г.,  очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и применению насилия.

Как передает «Арменпресс», сообщения об этом распространил Следственный комитет Армении.

“Ранее мы сообщали, что ему предъявлено обвинение по статье 301 УК Республики Армения (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. К обвинению от 9 марта 2021 года против Вазгена Манукяна, добавлено и другое. На митинге 26 февраля на проспекте Баграмяна он вновь озвучивал призывы  к захвату власти и свержению конституционного строя.

Предварительное следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру Республики Армения с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд”, - говорится в сообщении СК.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации