Уголовное дело в отношении Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направлено в Генпрокуратуру

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против Вазгена Манукяна в связи с его публичными выступлениями на митингах, проводимых с 12.02.2021 г. по 20.02.2021 г., очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и применению насилия.

Как передает «Арменпресс», сообщения об этом распространил Следственный комитет Армении.

“Ранее мы сообщали, что ему предъявлено обвинение по статье 301 УК Республики Армения (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. К обвинению от 9 марта 2021 года против Вазгена Манукяна, добавлено и другое. На митинге 26 февраля на проспекте Баграмяна он вновь озвучивал призывы к захвату власти и свержению конституционного строя.

Предварительное следствие завершено, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру Республики Армения с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд”, - говорится в сообщении СК.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.