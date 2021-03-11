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СК возбудил дело в отношении Михаила Хачатуряна за насилие и побои в отношении дочерей

СК возбудил дело в отношении Михаила Хачатуряна за насилие и побои в отношении дочерей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные пока уведомлены о том, что признаны по делу потерпевшими.

"В отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей", - сказал адвокат Алексей Липцер. "Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими", - отметил в свою очередь адвокат Алексей Паршин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации.

 


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