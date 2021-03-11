Есть рост заболеваемости, наша задача - не идти на дополнительные ограничения: премьер-министр

В начале заседания правительства Премьер-министр Никол Пашинян обратился к росту заболеваемости, с сожалением отметив увеличение случаев заражения. “Я с сожалением должен сказать, что после длительного перерыва у нас значительно увеличилось количество новых случаев заражения. За один день более 700 диагностированных случаев”, - как сообщает «Арменпресс», заявил Премьер.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что за последний день было проведено 4285 тестов, из которых 748 оказались положительными. “Как мы и предсказывали на прошлой неделе, наблюдается значительный рост заболеваемости. На данный момент количество активных больных составляет 6 772 человека, 901 из которых госпитализированы. На данный момент у нас есть 9 медицинских центров, которые обслуживают пациентов с COVID-19. У нас около 100 свободных коек. Мы продолжаем работы по расширению коечного фонда, но хочу предупредить, что количество коек не может быть неисчерпаемым, мы должны сделать все, чтобы количество наших пациентов не превысило наши возможности”, - сказала министр.

Глава правительства подчеркнул, что наша задача - не идти на дополнительные ограничения.