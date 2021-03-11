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Суд принял к производству иск Тирана Хачатряна: известна дата судебного заседания

Суд принял к производству иск Тирана Хачатряна: известна дата судебного заседания

10 марта Административный суд принял к рассмотрению иск бывшего первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Тирана Хачатряна с требованием признать недействительным указ Президента об увольнении. Об этом «Арменпресс» осведомился из судебной информационной системы “Datalex”.

Тиран Хачатрян подал иск против Президента Армении Армена Саркисяна с требованием об отмене указа № NH-25-A от 24.02.2021 “Об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Республики Армения”. Премьер-министр Республики Армения и Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения участвовали в деле в качестве третьей стороны.

Суд считает, что иск был подан в соответствии с требованиями статей 73 и 74 Административного кодекса Республики Армения, следовательно, он должен быть принят к производству.

Для эффективного осуществления судебного разбирательства суд считает, что по данному делу необходимо созвать предварительное судебное заседание.

Иск был подан 3 марта и передан судье Административного суда Мери Амбарцумян.

24 февраля Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.


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