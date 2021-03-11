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В ближайшее время обновится автобусный парк Гюмри

В ближайшее время обновится автобусный парк Гюмри

Автобусный парк Гюмри скоро пополнится. В ближайшее время для пассажирских перевозок в Гюмри будут приобретены автобусы, работающие как на газе, так и на электричестве.

Об этом на очередном заседании Совета старейшин заявил мэр Гюмри Самвел Баласанян. “В нашем городе будут автобусы, работающие на электричестве, мы выиграли программу Евросоюза, и за три года осуществим ее. Мы объявляем тендер”, - сказал Самвел Баласанян. Транспортные средства, которые должны быть закуплены,  будет приспособлены и для людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов-колясочников.

“На 450 000 евро мы можем купить 8 маленьких или  4 больших автобуса. Это для нас идеальный вариант ”, - добавил мэр.

Арменуи Мхоян


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