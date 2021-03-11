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Армен Саркисян принял министра образования

Армен Саркисян принял министра образования

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграма Думаняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента.

Министр проинформировал Президента Саркисяна о деятельности, проводимой в его сферах, направлениях и целях планируемых изменений. Он также коснулся нового Закона “О высшем образовании и науке” и перспектив развития образования и науки.

Президент подчеркнул роль образования и науки в дальнейшем развитии нашей страны, подчеркнув, что это те направления, которые будут иметь ключевое значение для будущего страны. Президент придал важность тем установкам и  изменениям, которые могут стать реальным толчком для развития сфер и создания конкурентоспособных систем.


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