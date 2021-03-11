Мбаппе в Лиге чемпионов показал исключительный результат

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе - самый молодой игрок, забивший в Лиге чемпионов УЕФА 25 голов.

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче ПСЖ с “Барселоной” 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил гол, который стал для нападающего 25-м в Лиге чемпионов. Это новый рекорд.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции и дважды выигрывал Кубок. В составе сборной Франции, за которую Мбаппе играет с 2017 года, он стал чемпионом мира 2018 года.