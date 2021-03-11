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Поисковые работы проводятся в направлениях Гадрута и Варанды

Поисковые работы проводятся в направлениях Гадрута и Варанды

В Арцахе  11 марта поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих проводятся в направлениях Гадрута и Варанды (Физули). Они осуществляются двумя отрядами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГСЧС Министерства внутренних дел Республики Арцах.

После прекращения военных действий на подконтрольных Азербайджану территориях обнаружено 1 496 останков погибших, 6 были обнаружены вчера, 10 марта.


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