Поисковые работы проводятся в направлениях Гадрута и Варанды

В Арцахе 11 марта поиски останков погибших и без вести пропавших военнослужащих проводятся в направлениях Гадрута и Варанды (Физули). Они осуществляются двумя отрядами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГСЧС Министерства внутренних дел Республики Арцах.

После прекращения военных действий на подконтрольных Азербайджану территориях обнаружено 1 496 останков погибших, 6 были обнаружены вчера, 10 марта.