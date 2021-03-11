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Роналду летом может покинуть “Ювентус”

Роналду летом может покинуть “Ювентус”

Криштиану Роналду, португальский нападающий туринского “Ювентуса” по окончании сезона может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет “La Gazzetta dello Sport”. Текущий контракт португальца с “Ювентусом” рассчитан до 2022 года. Нападающий от туринского клуба получает зарплату 31 миллион евро в год, но эта цифра стала слишком высока для клуба и летом “Ювентус”, возможно, продаст трансфер португальца.

“Ювентус”, португальскому “Порту” выбыл из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

36-летний Криштиану Роналду  - пятикратный обладатель Золотого мяча. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе “Ювентуса” Криштиану Роналду выступал с 2018 года.


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