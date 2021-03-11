Блинкен: новому правительству Ливии нужно обеспечить свободные выборы в стране

Соединенные Штаты приветствуют утверждение Палатой представителей (парламентом) Ливии нового Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы. Об этом заявил в распространенном в среду письменном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем сегодняшний вотум доверия Палаты представителей в поддержку списка кандидатур, выдвинутых Дбейбой во временное правительство национального единства. Это веха на пути к выполнению дорожной карты Форума ливийского политического диалога по созданию эффективного и единого временного правительства национального единства, - отметил шеф американской дипломатии. - Мы призываем это новое руководство после прихода к власти предпринять необходимые шаги для обеспечения свободных и справедливых национальных выборов 24 декабря в качестве ключевого шага на пути к окончательному политическому решению с целью положить конец десятилетнему конфликту,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Блинкен "призвал все стороны сохранить нынешний позитивный импульс и поддержать всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня в Ливии, обеспечить всеобъемлющее соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия и положить конец иностранному вмешательству". "Все ливийские и международные стороны должны поддержать эти шаги, включая немедленный вывод всех иностранных сил и наемников", - заключил госсекретарь.

Палата представителей Ливии вынесла в среду вотум доверия ПНЕ Дбейбы. Голосование осуществлялось открыто, из 134 присутствующих депутатов 132 проголосовали за, двое воздержались, 36 законодателей отсутствовали.