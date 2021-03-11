На территории Армении есть закрытые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты перевал Варденяц, дорога Берд-Чамбарак и автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей, труднопроходим для других транспортных средств.

Автодороги Сюникской области труднопроходимы из-за гололедицы.

В Сюнике, Котайке, Шираке, Тавуше, Апаране, Арагаце, Талине Арагацотнской области, Севане Гегаркуникской области, Ванадзоре, Степанаване, Спитаке Лорийской области, Джермуке Вайоцдзорской области и на отрезке Сараван-Зангер идет снег.

В Aмасийском районе Ширакской области - туман.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, исходя из погодных условий, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей. На российской стороне скопилось 500 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.