Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, был переизбран на тот же пост.

Как сообщает «Арменпресс», началась 137-я сессия МОК. На пост президента был выдвинут только один кандидат: действующий президент Томас Бах. Бах занимает эту должность с 2013 года. В результате голосования против Баха проголосовал всего один человек.

Изначально предполагалось, что сессия состоится в Афинах, но из-за пандемии COVID-19 она проводится в онлайн формате. 67-летний Томас Бах является олимпийским чемпионом и президентом МОК с 2013 года, с момента, когда он сменил бывшего президента Жака Рогге.