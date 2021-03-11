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Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, был переизбран на тот же пост.

Как сообщает «Арменпресс», началась 137-я сессия МОК. На пост президента был выдвинут только один кандидат: действующий президент Томас Бах. Бах занимает эту должность с 2013 года. В результате голосования против Баха проголосовал всего один человек.

Изначально предполагалось, что сессия состоится в Афинах, но из-за пандемии COVID-19 она проводится в онлайн формате. 67-летний Томас Бах является олимпийским чемпионом и президентом МОК с 2013 года, с момента, когда он сменил бывшего президента Жака Рогге.

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