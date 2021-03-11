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Захваченная Азербайджаном ливанская армянка Марал Наджарян наконец освобождена

Захваченная Азербайджаном ливанская армянка Марал Наджарян наконец освобождена

Захваченная Азербайджаном ливанская армянка Марал Наджарян освобождена и уже находится в Ливане.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат армянского происхождения Парламента Ливана Акоп Багратуни.

“Взятая в плен азербайджанской армией Марал Наджарян, благодаря последовательной работе представителя Центрального комитета АРФД Ливана Акопа Багратуни с Международным комитетом Красного Креста и Министерством иностранных дел Ливана, была освобождена и уже находится в своей квартире в Ливане”, - написал Багратуни.


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