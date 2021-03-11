Politico: в истории США 2020 года стал самым смертоносным из-за коронавируса

Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. Об этом в среду со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщила газета Politico.

По информации CDC, около 400 тыс. американцев стали жертвами нового коронавируса в 2020 году, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в прошедшем году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли. На данный момент более 31 млн американцев получили обе дозы вакцины.