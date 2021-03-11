Камерный музыкальный театр представит премьеру, посвященную 106-й годовщине Геноцида армян

В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян Государственный камерный музыкальный театр 25 марта вынесет на суд зрителей спектакль “Ангел спасения”

Как передает «Арменпресс», в основе спектакля заложена история жизни и подвига пастыря Армянской евангелистской церкви “Эммануэл” в Алеппо преподобного Ованеса Эскиджяна. Он на железнодорожных станциях Гарлык и Алеппо, платя за одного ребенка один золотой, выкупал армянских сирот, отвозил их домой, пряча под своим пальто, а затем находил для них убежища в разных тайниках.

В беседе с нами постановщик Нуне Абрамян отметила, что спектакль основан на документальной истории. “Я использовала переведенную на армянский язык книгу немецкого историка, автора серьезных трудов Хильмара Кайзера “На перекрестке Дер Зора”, в которой рассказывается о человеколюбивом сопротивлении в Алеппо в 1915-1917 годах. Главный герой - Ованнес Эскиджян, в те годы участвовавший в подпольном сопротивлении. Эскиджян спас многих армянских сирот. Эти дети называли его ангелом спасения. Многие даже не знали его настоящего имени”, - рассказала Абрамян. “Мы должны делать все возможное, чтобы спасти жизнь хотя-бы одного армянина, всеми возможными способами”, - говорил Эскиджян.

Он делал это ценой своей жизни, каждую секунду подвергая себя смертельной опасности. С одной стороны, были угрозы турецкого правительства, с другой - вероятность заражения различными заболеваниями. Земная жизнь Эскиджяна оборвалась в 1916 году из-за тифа. Он заразился от детей, которых спасал. Именно тогда турецкое правительство уже решило арестовать Эскиджяна и повесить его.

Поколения детей, которых он спас, сейчас живут в Соединенных Штатах, и музей “Арарат-Эскиджян” Лос-Анджелеса, основанный в 1993 году архитектором-дизайнером, филантропом Лютером Эскиджяном для сохранения армянского культурного и исторического наследия и передачи его будущим поколениям, содержит обширную информацию об Эскиджяне. Нуне Абраамян сообщила, что в Музее-институте Геноцида армян есть зал, в котором представлена огромная работа армянской интеллигенции, проживающей на Западе и представителей неравнодушного общества Запада. Одна стена полностью посвящена Ованесу Эскиджяну.

Режиссера захватила смелость Эскиджяна, его огромная патриотическая работа, проделанная в невыразимо трудные времена. Спектакль “Ангел спасения” она считает очень актуальным. В нем не только отражена не только история Геноцид армян, но и содержится четкий посыл. “Мы живем в тяжелые времена. Мы все разочарованы. А Ованес Эскиджян сумел, несмотря на все, хорошо поработать даже в окружении турок. В пьесе много слов и фраз, имеющих определенное значение. Мы использовали и документальные кадры. Эскиджян олицетворяет непобедимый дух армянского народа”, - подчеркнула Нуне Абрамян.

В спектакле роль Ованеса Эскиджяна исполняет Смбат Степанян, Ара Геворгян играет турецкого чиновника. Образ жены Эскиджяна Гулени создала Анаит Киракосян.

Анжела Амбарцумян