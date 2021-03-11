Действующие чемпионы Франции и Англии ПСЖ и “Ливерпуль” вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», ПСЖ в Париже сыграл вничью с “Барселоной”. Счет игры - 1:1. Единственный гол каталонского клуба забил Лионель Месси, а ПСЖ - Килиан Мбаппе. В первой их игре “Барселона” проиграла со счетом 4:1. ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В другом матче дня чемпион Англии “Ливерпуль” под своей крышей принимал немецкий “Лейпциг” и обыграл его со счетом 2:0. “Ливерпуль” продолжит борьбу за чемпионство ЛЧ УЕФА.