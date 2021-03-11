Газета “Айастани Анрапетутюн”: Арцах не признает оккупацию своих территорий

“1 марта Национальное собрание Республики Арцах приняло заявление о правовом статусе территорий, находящихся под контролем Азербайджана, а также вновь подтвердило провозглашение независимости Нагорного Карабаха, сделанное 2 сентября 1991 года на основании законодательства СССР и норм международного права. О политической составляющей этого заявления газета “Айастани Анрапетутюн” говорила с Нареком Галстяном, доцентом кафедры политических институтов и процессов факультета международных отношений ЕГУ.

“Это заявление имеет политическое значение, и как таковое оно отражает коллективную позицию народа Арцаха. В основном оно адресовано международному сообществу, то есть от имени населения власти Арцаха заявляют, что оспаривают статус этих территорий, считая их частью Арцаха, временно оккупированную Азербайджаном. Это также определенная основа и для возможных будущих переговоров”, - сказал он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.