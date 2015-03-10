Предстоящие на 11 марта мероприятия
21:05, Март 10, 2021
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08:50, 16.12.2020
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- 10.03-20:48 Вице-премьер провел обсуждение на тему предоставления услуг по принципу “одного окна”
- 10.03-20:24 Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы военного сотрудничества
- 10.03-20:20 Генерал-лейтенант Степан Галстян назначен врио начальника ГШ ВС
- 10.03-19:41 Премьер-министр провел совещание с высшим офицерским составом ВС
- 10.03-19:37 Действующий председатель ОБСЕ в ближайшее время посетит Армению и Азербайджан
- 10.03-19:24 Граждане больше всего хотят внутренних реформ, стабильности и доверяют правительству: опрос
- 10.03-19:04 Президент пригласил на встречу премьера, лидеров парламентских сил и лидеров оппозиции
- 10.03-17:50 На армяно-азербайджанской границе сохранялась стабильная оперативная обстановка
- 10.03-17:36 Президент Республики Арцах наградил группу военнослужащих
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- 10.03-17:34 Азиатские индексы выросли - 10-03-21
- 10.03-17:33 В Мартуни и Варанде найдено еще 6 тел
- 10.03-17:18 Никол Пашинян встретился с командованием Вооруженных сил
- 10.03-17:15 Президент Арцаха принял директора Национального центра обеспечения качества образования
- 10.03-16:52 Президент еще не принял решение об утверждении назначения начальника ГШ, у него на это три дня
- 10.03-16:35 СМИ: США могут смягчить санкции в отношении Ирана только после начала переговоров
- 10.03-16:34 6-й участок Кольцевого парка осенью предстанет в законченном виде
- 10.03-16:21 «Сила одного драма» подводит итоги очередной программы и объявляет имя следующего бенефициара.
- 10.03-15:59 Представитель Армении в ЕСПЧ и посол Германии обсудили шаги по возвращению армянских военнопленных
- 10.03-15:49 В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября
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