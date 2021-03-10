Вице-премьер провел обсуждение на тему предоставления услуг по принципу “одного окна”

Под председательством вице-премьера Республики Армения Тиграна Авиняна 10 марта состоялось обсуждение на тему предоставления услуг гражданам по принципу “одного окна”. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, вице-премьер выступил со вступительной речью:

“Уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем вопрос офисов по предоставлению государственных услуг. Вы знаете, что ряд государственных органов инициировали реформы в сфере услуг, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления, которые иногда отличаются друг от друга концептуально и по содержанию и несут эпизодический характер. В связи с этим возникает необходимость в гармонизации государственной политики в сфере реформирования государственных и общинных услуг.

Наш офис в сотрудничестве с министерствами инициировал ряд программ в этой области. Во-первых, близится к завершению разработка Стратегии реформирования общественного управления, одним из четырех направлений которой является реформа государственных и общинных услуг.

С целью уточнения политики правительства в сфере государственных и общинных услуг и гармонизации действий, сегодня министерства вкратце представят свои подходы к модели офисов по предоставлению государственных и общинных услуг, и в конце обсуждения мы приведем все наши действия к единой логике”.

В ходе обсуждения был представлен доклад об интегрированной системе социальных услуг. Следующим пунктом повестки дня была концепция внедрения новой системы предоставления государственных услуг. Были обсуждены также стандарты предоставляемых государством услуг. Участники встречи обменялись мнениями о государственных и общинных услугах, были озвучены предложения и замечания по текущему состоянию реформ. Особо была отмечена важность согласованной реализации реформ в сфере услуг, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления. В этом контексте была подчеркнута необходимость проведения реформ в короткие сроки с акцентом на принцип “единого окна”, чтобы сделать эти услуги максимально доступными, быстрыми и легкими для населения.

В конце обсуждения вице-премьер дал соответствующие поручения по реализации предстоящих этапов реформ.