Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы военного сотрудничества
20:24, 10 Март, 2021
10 марта министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, главы оборонных ведомств двух государств обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
Была затронута текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также вопросы региональной безопасности.
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