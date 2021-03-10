Министры обороны Армении и РФ обсудили вопросы военного сотрудничества

10 марта министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, главы оборонных ведомств двух государств обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Была затронута текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также вопросы региональной безопасности.