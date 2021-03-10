Граждане больше всего хотят внутренних реформ, стабильности и доверяют правительству: опрос

Центр исследований в области опросов Международного республиканского института (IRI) провел в Армении общенациональный опрос, который показал высокий спрос на социально-экономические реформы и политическую стабильность, а также поддержку правящей партии и правительства. Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт организации, это первый опрос, проведенный после Арцахской войны 2020 года, и измеряет общественные настроения Армении после возобновления режима прекращения огня.

«Во время кризиса армяне полагаются на свое правительство в обеспечении стабильности и социально-экономического благополучия своей страны, - сказал региональный директор IRI по Евразии Стивен Никс. - Одобрение правящей партии остается высоким, но для сохранения этой поддержки правительство должно продолжать свои усилия по реализации программы реформ и эффективно доводить эти усилия до сведения граждан».

В ответ на вопрос о дальнейших шагах после ноябрьского прекращения огня, 97% армян отметили, что правительство должно сосредоточиться на внутренних вопросах, таких как экономика, политическая стабильность и социальные вопросы.

Реинтеграция жителей Арцаха стала вторым по значимости пунктом: 92% граждан согласны с тем, что правительство должно сосредоточиться на обеспечении их безопасного возвращения в районы, контролируемые российскими миротворцами.

Кроме того, армяне назвали политическую нестабильность (12%), безработицу (11%) и нагорно-карабахский конфликт (9%) в качестве трех основных проблем, с которыми сегодня сталкивается их страна.

Несмотря на существующие опасения, общественное доверие к правительству остается сильным: 33% армян заявили, что проголосовали бы за правящую партию, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье. Согласно опросу, следующей по количеству партией будет «Процветающая Армения», набравшая всего три процента голосов. И хотя рейтинг одобрения премьер-министра с 2019 года снизился на 22%, более половины армян по-прежнему относятся к его администрации «очень положительно» (29%) или «в некоторой степени положительно» (25%).

На этом фоне 62% армян поверили бы исходу внеочередных выборов, если бы их организовала действующая власть. Тем не менее, подавляющее большинство граждан поддерживают улучшение избирательной системы в Армении, при этом 74% верят в важность реформ Избирательного кодекса. В частности, 73% армян согласны с тем, что кандидаты должны предоставить подробную информацию о расходах на предвыборную кампанию, а 68% хотят, чтобы граждане имели больше влияния на формирование партийных списков.

Опрос был проведен в период с 8 по 16 февраля 2021 года. Данные были собраны посредством телефонных интервью с 1510 жителями Армении в возрасте от 18 лет и старше.