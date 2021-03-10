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В Мартуни и Варанде найдено еще 6 тел 

В Мартуни и Варанде найдено еще 6 тел 

В ходе поисковых операций, проведенных в юго-восточной части Мартунинского района и в районе Варанда спасатели обнаружили и эвакуировали еще 6 тел. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, три тела были найдены на позициях в Варанде, три других из места под названием «Ульянасар» в Мартунинском районе. По предварительным данным, все они военнослужащие. 

Личности будут выяснены после судебно-медицинской экспертизы, 

Поисковые работы продолжатся 11 марта.

После установления перемирия обнаружено 1496 тел.


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