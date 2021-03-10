Президент Республики Арцах наградил группу военнослужащих

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 марта принял группу военнослужащих Н-ской воинской части во главе с известным военным деятелем Владимиром Вартановым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян выразил глубокие соболезнования родным героев воинской части, погибших в ходе широкомасштабных боевых действий, развязанных противником 27 сентября 2020 года. Глава государства отметил важную роль воинской части в ходе войны, в частности в обороне села Кармир Шука, благодаря чему противнику не удалось прорвать фронтовую линию и осуществить заранее запланированное продвижение.

Президент вручил присутствующим высокие государственные награды за исключительную храбрость и смелость, проявленные при защите государственной границы Республики Арцах.