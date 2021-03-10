Президент Арцаха принял директора Национального центра обеспечения качества образования
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 марта принял директора Национального центра обеспечения качества профессионального образования Республики Армения Рубена Топчяна.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на встрече, в которой приняла участие министр образования, науки, культуры и спорта Лусине Караханян, были обсуждены вопросы, касающиеся развития сферы образования Арцаха, равно как и аккредитации арцахских вузов и работ, проводимых в этом направлении.
В этом контексте президент подчеркнул важность сотрудничества с Национальным центром обеспечения качества, отметив, что высокий уровень образования должен стать одной из важных предпосылок развития Арцаха и власти республики сделают все возможное для повышения качества образования в республике.
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