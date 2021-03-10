6-й участок Кольцевого парка осенью предстанет в законченном виде

Осенью этого года в Ереване завершится благоустройство нескольких парков и будут созданы новые зеленые зоны. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс директор общественной некоммерческой организации “Озеленение и охрана окружающей среды” мэрии Еревана Ара Агаян отметил, что в прошлом году велись работы по благоустройству и озеленению 6-го участка кольцевого парка столицы. В этом году на этой территории планируется установить линию опошения и провести благоустройство территории.

“Мы планируем посадить недостающие деревья и кусты и засадить газоны. Осенью все работы будут завершены. Жителям Еревана понравится парк, который станет излюбленным местом отдыха многих. Скажу, что помимо 6-го участка, мы озеленели и 5-й и 4-й участки Кольцевого парка, и в этом году там будут проведены дополнительные работы. “Эти участки будут частично восстановлены, почему частично, потому что есть кафе, здания, с которыми есть проблемы”, - сказал Ара Агаян. В этом году будут благоустроены скверы улиц Абовяна, а также Сарьяна. Кроме того, будут проведены работы по благоустройству территории. Будут новые аллеи и новые скамейки.

Планируется большая работа по созданию новых зеленых территорий. В частности, уже ведутся работы на участке Сараландж, внутри Парка Победы. Там установлена ирригационная система, в этом году ее должны опробовать. При этом будут проводиться масштабные земляные работы, которые довольно сложны из-за рельефа местности.

Как только это будет сделано, мы сможем говорить и о ландшафтном дизайне. По предварительному плану, там будут посадки смешанного леса с несколькими видами деревьев и кустарников. Так что прекрасный вид будет во все времена года. Мы предпочтем хвойные деревья”, - сказал он.

Параллельно специалисты разрабатывают проект благоустройства склона Цицернакаберда. Здесь запланированы масштабные работы по благоустройству территории. Установлена ирригационная система, которая будет опробована в весенние месяцы, а после соответствующих земляных работ начнется посадка деревьев и озеленение.