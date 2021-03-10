Представитель Армении в ЕСПЧ и посол Германии обсудили шаги по возвращению армянских военнопленных

Представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян принял чрезвычайного и полномочного посла Германии в Республике Армения Михаэля Банцхафа. Как сообщили Арменпресс в офисе представителя, послу была представлена информация о грубейших нарушениях прав человека и военных преступлениях, совершенных Азербайджаном в ходе развязанной им 44-дневной войны.

Особо была отмечена важность шагов, направленных на возвращение на родину армянских военнопленных и пленных гражданских лиц, находящихся в Азербайджане.

Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян представил послу Михаилу Банцхафу ежедневную работу, проводимую в этом направлении, и отметил, что после войны для защиты прав этих лиц в Европейский суд были представлены многочисленные заявления о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер, которые были удовлетворены ЕСПЧ.

Была отмечена и важность обсуждения вопроса о лицах, попавших в плен Комитетом министров Совета Европы.

В ходе встречи состоялось также обсуждение результатов, зафиксированных Комиссией по конституционным реформам и дальнейших действий. Посол Михаэль Банцхаф по этому вопросу предложил свое содействие.