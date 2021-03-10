В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 1 октября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 079, это минимум с 1 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 351 553, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 116. Всего в столице с начала пандемии выявили 993 998 инфицированных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,11%. Днем ранее было выявлено 1 066 заразившихся.

За сутки из-за коронавируса умер 51 человек, всего зарегистрировано 15 547 летальных исходов. Были выписаны по выздоровлению 1 453 пациента за сутки, за все время выздоровели 914 626. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 825 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 350, до 3 945 527.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 90,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 466 против 336 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 275 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.