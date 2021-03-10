Проект создания Высшей школы шахматного мастерства удостоился положительного заключения

В Ереване будет создана Высшая школа шахматного мастерства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил председатель Шахматной федерации Еревана Мхитар Айрапетян.

“С радостью сообщаю, что проект ереванской спортшколы высшего мастерства удостоился положительного заключения постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Совета старейшин Еревана”, - заявил председатель Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта, председатель Шахматной федерации Еревана Мхитар Айрапетян.

Он также отметил, что данная инициатива Федерации шахмат Еревана обещает серьезный прогресс в деле обеспечения непрерывных успехов и профессионального обучения этой мудрой игре в Армении.

Проект спортшколы будет включен в повестку очередного заседания Совета старейшин Еревана 16 марта.

“В нашей работе по развитию шахмат и их переводу на новый уровень, я уверен, что эта спортивная школа возымеет переломное значение”, - подчеркнул Айрапетян.