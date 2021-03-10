Индия планирует через территорию Армении Индийский океан связать с Евразией

Индия планирует через территорию Армении, создав коридор “Север-Юг”, связать Индийский океан с Евразией. Как передает Арменпресс, со ссылкой на иранское СМИ “Khabaronline”, об этом заявил посол Индии в Иране Хаддам Джармендра.

“Мы планируем, создав коридор “Север-Юг”, через территорию Армении соединить западную часть Чабахара и Индийский океан с Евразией и Хельсинки”, - отметил посол.

Посол Индии в Иране добавил, что Нью-Дели планирует сделать Чабахар самым важным портом региона.