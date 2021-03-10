Армения будет в зоне влияния мощного циклона, температура воздуха резко понизится

МЧС Армении сообщает, что 11 -1 2 марта республика будет находиться в зоне влияния мощного циклона. 11-го марта в горных и предгорных районах, 12-го марта на всей территории республики ожидается снег, в отдельных местах - интенсивный, в горных областях ожидаются метели и низкая видимость.

“В центральных горных и предгорных районах Армении 11 - 12 марта ожидается увеличение снежного покрова на 40 - 50 см. После ночи 13 марта из-за резкого понижения температуры почти на всех автодорогах республики ожидается гололедица. Водителей призываем быть бдительными”, - говорится в сообщении МЧС.

Днем 10-го, с 13 по 15 марта ожидается погода без осадков. 11 - 12 марта на всей территории республики ожидаются осадки, 11-го в горных и предгорных районах, 12-го на всей территории республики в виде снега. Ветер юго-западный с порывами до 5 - 10 м/с, 12-го марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15 - 20 м/с. Днем 11-го и 12-го марта температура воздуха понизится на 8 - 10 градусов, ночью 13-го еще на 9 - 10 градусов.

Днем 10-го, с 13 по 15 марта ожидается погода без осадков. 11 - 12 марта время от времени ожидаются осадки, 11 марта - в виде мокрого снега, 12 марта - в виде снега.